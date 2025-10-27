İzmir Adalet Anaokulu'ndan Cumhuriyet Bayramı Resim Sergisi

İzmir Adalet Anaokulu, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bayramı Resim Sergisi düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesi protokol alanında açılışı gerçekleştirilen sergiye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal da katıldı.

Minik öğrencilerin Cumhuriyetin değerlerini yansıttığı Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve cumhuriyet temalı resimler beğeni topladı.