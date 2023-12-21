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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda göçmenler güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Foça açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında da fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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