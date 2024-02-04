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İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 65 düzensiz göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 göçmen ise kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik, bottaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen de yakalandı.

Çeşme açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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