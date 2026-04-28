İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 2'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.