İzmir 121 Gün Sonra Yağmura Kavuştu

Yaz aylarını kurak geçiren İzmir, 121 gün aradan sonra sabah saatlerinde başlayan yağmurla gün içerisinde çeşitli aralıklarla yağış aldı. Bu durum, kentte trafik kazalarına neden oldu.

Yaz aylarını kurak geçiren İzmir, 121 gün sonra yağmura kavuştu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezine en son 31 Mayıs'ta yağmur düştü.

Yaz aylarını kurak geçiren kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti.

Sabah saatlerinde sağanağa yakalananlar şemsiye ile korunmaya çalıştı. Kayganlaşan yol nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.

Kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

