İzinsiz Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Yangın Riski Oluşturuyor

EMO Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, elektrikli araç kullanımının her geçen gün artmasıyla birlikte vatandaşların ev ve iş yerlerine şarj istasyonu kurdurduğunu, izinsiz ve yetkisiz montajların ciddi yangın riski oluşturduğunu söyledi. Tat, gerekli izinleri almadan ve yetkili mühendis gözetimi olmadan kurulan şarj istasyonlarının yanlış kablolama, yanlış ürün seçimi ve hatalı montaj nedeniyle yangınlara yol açabileceğini kaydetti. Başkan Tat, güvenli kurulum için enerji dağıtım şirketinden izin alınması ve yetkili mühendis desteğinin şart olduğunu vurguladı.

'YANLIŞ MONTAJ YANGINA SEBEP OLUYOR'

Başkan Tat, "Son zamanlarda elektrikli araç kullanımı her geçen gün artıyor. İnsanlar evinde ya da iş yerlerinde daha ucuz maliyetli şarj etmenin yollarını arıyor. Piyasada ucuza satış yapan şarj istasyonu firmalarına başvurup, evlerine ya da iş yerlerine montaj yaptıklarını gözlemliyoruz. Montaj yapılırken vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususları da vurgulamak istiyoruz" dedi.

'DAĞITIM ŞİRKETİNDEN İZİN ALINMIYOR'

Tat, şarj istasyonlarının kurulumu sırasında dağıtım şirketinden izin alınmadığını, proje çizilmeden, yetkili mühendis gözetimi olmadan montaj yapıldığını ifade ederek, "Yanlış kablolama, yanlış ürün seçimi ve yanlış montajlama yangınlara sebebiyet veriyor. Vatandaşlarımıza, gerekli enerji müsaadesi yazılarını, projelerini ve yetkili mühendis desteğini alarak bu istasyonları kurdurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.