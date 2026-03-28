Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evde ölü bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli çıkan O.D. (40), evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamadığı O.D.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, evinde ölü bulundu.
Hacıseyitali Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan O.D'den (40) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen evde sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan O.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen O.D'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun