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İzinli çıkan hükümlü camilerde hırsızlık yaparak yakalandı

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Sivas'ta izinli olarak cezaevinden çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sonrası Kılıç, ihbar sonucu yakalandı ve tekrar cezaevine gönderildi.

SİVAS'ta izinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.

Sivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı. Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç, ihbar sonrası Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yakalandı. Otomobil aynı mahallede park halinde bulunurken, Kılıç işlemleri sonrası yeniden cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivas Güvenlik Cezaevi Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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