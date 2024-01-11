İZHED ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çocuklara oyuncak dağıttı

İzmir Hepimizin Derneği (İZHED) ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İZHED Başkanı Cenk Yılmaz, çocukların sevinci ve ailelerin mutluluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Mutlu Çocuk Mutlu Dünya" projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada çok güzel görüntüler oluştu. Dışarda hava soğuk ama içerdeki samimiyet içimizi ısıttı. Çocuk gülerse dünya güler dedik ve 'mutlu çocuk mutlu dünya' projemizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.