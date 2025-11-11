Haberler

İZELMAN ve İZENERJİ'den DİSK Genel İş'e Yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ, DİSK Genel İş Sendikası'nın ücret ödemelerine ilişkin gecikme iddialarını reddetti ve işçilerin ana ücretlerinin toplu iş sözleşmesine göre düzenli ödendiğini açıkladı.

'İŞÇİLERİMİZİN ANA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ALACAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ, DİSK Genel İş Sendikası'nın ücret ödemelerine ilişkin gecikme iddiasıyla başlattıkları eyleme ilişkin açıklama yaptı. İZELMAN AŞ ve İZENERJİ AŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, "DİSK Genel-İş üyesi bir kısım çalışanımızın ücretlerinin geç ödendiği veya ödenmediği iddiaları ile bugün belediyemiz önünde protesto eylemi düzenlenmiş, ücret ödemeleri tamamlanana kadar eylemlerin büyütülerek devam ettirileceği açıklanmıştır. İşçilerimizin ana ücretlerinin tamamı toplu iş sözleşmesinde öngörüldüğü şekli ile ödenmiştir. İşçilerimizin ana ücretlerine ilişkin alacak söz konusu değildir. Tüm olumsuz koşullara rağmen eylül ve ekim aylarında toplu iş sözleşmesi farkları da ödenmiştir. Bu doğrultuda yapılan eylemin hukuki veya meşru bir dayanağı bulunmamaktadır" denildi.

Dayanağı bulunmayan tüm iş ve işlemlere hukuksal sınırlarda yanıt verileceği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm olanaksızlıklara, tüm ön tıkamalara karşın kente hizmet etme, emekçinin ücretini ödeme çabasını anlamaktan uzak sendikal anlayışın, en kısa gecikmede dahi belediyeyi çalışamaz hale getirerek sürekli protesto alanına çevirmenin emek mücadelesine bir katkısı olmayacaktır. Sosyal demokrat belediyeciliğin otoriter yaklaşımlarla teslim alınmaya çalışıldığı bu dönemde, konunun muhataplarını halkın yanında, her koşulda kamusal hizmetin ve halkla bütünleşmenin yanında olmaya çağırıyoruz."

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.