İZELMAN ve İZENERJİ'den DİSK Genel İş'e Yanıt

'İŞÇİLERİMİZİN ANA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ALACAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ, DİSK Genel İş Sendikası'nın ücret ödemelerine ilişkin gecikme iddiasıyla başlattıkları eyleme ilişkin açıklama yaptı. İZELMAN AŞ ve İZENERJİ AŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, "DİSK Genel-İş üyesi bir kısım çalışanımızın ücretlerinin geç ödendiği veya ödenmediği iddiaları ile bugün belediyemiz önünde protesto eylemi düzenlenmiş, ücret ödemeleri tamamlanana kadar eylemlerin büyütülerek devam ettirileceği açıklanmıştır. İşçilerimizin ana ücretlerinin tamamı toplu iş sözleşmesinde öngörüldüğü şekli ile ödenmiştir. İşçilerimizin ana ücretlerine ilişkin alacak söz konusu değildir. Tüm olumsuz koşullara rağmen eylül ve ekim aylarında toplu iş sözleşmesi farkları da ödenmiştir. Bu doğrultuda yapılan eylemin hukuki veya meşru bir dayanağı bulunmamaktadır" denildi.

Dayanağı bulunmayan tüm iş ve işlemlere hukuksal sınırlarda yanıt verileceği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm olanaksızlıklara, tüm ön tıkamalara karşın kente hizmet etme, emekçinin ücretini ödeme çabasını anlamaktan uzak sendikal anlayışın, en kısa gecikmede dahi belediyeyi çalışamaz hale getirerek sürekli protesto alanına çevirmenin emek mücadelesine bir katkısı olmayacaktır. Sosyal demokrat belediyeciliğin otoriter yaklaşımlarla teslim alınmaya çalışıldığı bu dönemde, konunun muhataplarını halkın yanında, her koşulda kamusal hizmetin ve halkla bütünleşmenin yanında olmaya çağırıyoruz."

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,