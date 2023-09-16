İzel-Çelik-Ercan'dan karnaval tadında konser

İzel-Çelik-Ercan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek konser öncesi heyecanlarını paylaştı. İstanbul'un şahane izleyicisiyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirten üçlü, hayranlarına minnettar olduklarını ifade etti. Kuruçeşme Sahnesi'nde 28 Ekim'de bir konser daha vereceklerini duyurdular.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, "Bugün burada karnaval havasını yaşatacağız. Hala heyecanımız bitmiyor. İstanbul'un şahane izleyicisi teveccüh gösteriyor ve bizi konserlerimizde yalnız bırakmıyor.

İzel-Çelik-Ercan olarak sevenlerimize minnettarız. Kuruçeşme Sahnesi'nde 28 Ekim'de bir konserimiz daha olacak" açıklamasını yaptılar.

Hayranlarının yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu dile getiren fenomen müzik grubu üyeleri, "Sevenlerimiz bize kendimizi bir kez daha hatırlatı. Şarkılarımızı bizden daha iyi biliyorlar.Bu şahane bir duygu" dedi.

KURUÇEŞME SAHNESİ'NİN EFSANE ÜÇLÜSÜ

Hayranlarını büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçılar, grup ve solo kariyerlerinden seslendirdikleri şarkıları, konser alanını dolduran üç bün müzikseverle hep beraber söyledi.

'İşte Yeniden', 'Dönmelisin', parçalarıyla başlayan gece 'Ara Ara', 'Kızımız Olacaktı', 'Bebeğim' şarkılarıyla devam etti.

Özenle hazırlanan repertuvarları ve üçlünün bitmek bilmeyen enerjisi, Kuruçeşme dinleyicisine soluksuz bir gece yaşattı.