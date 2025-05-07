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İZDSO, Turgutlu'da Gençlerle Buluştu

İZDSO, Turgutlu'da Gençlerle Buluştu
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir konser düzenleyerek gençlere klasik müziği tanıttı. Orkestra şefi Nesrin Bayramoğulları'nın yönetiminde yerli ve yabancı eserler seslendirilirken, etkinliğe Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da katıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine özel konser verdi.

Gençleri çok sesli müzikle tanıştırmak ve onlara klasik müziği sevdirmeyi amaçlayan İZDSO, Turgutlu Lisesi'nin konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Konserde orkestra şefi Nesrin Bayramoğulları yönetiminde yerli ve yabancı klasik eserler sunuldu.

Etkinliğe Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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