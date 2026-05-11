İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA'ya operasyon: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZDOĞA A.Ş.'ye yönelik nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında eski yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün de bulunduğu şüphelilerin operasyonla yakalandığı bildirildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA A.Ş.'ye yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Tunç Soyer'in danışmanlarından eski İZDOĞA yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu ve tutuklu olan Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'da geçmiş döneme ait bazı işlemlerde hata ve usulsüzlüğe dair tespitlerin Sayıştay raporundan yer almasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Tunç Soyer'in danışmanlarından eski İZDOĞA yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu ve İZBETON davasından tutuklu durumda bulunan Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 5 şüpheli için 'Nitelikli dolandırıcılık ve 'Görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık' gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında; İzmir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; İzmir ili Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON eski Genel Müdürü, İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı, eski İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, eski İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü ile Kırveli Makine Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve temsilcisinin de bulunduğu, 1'i halihazırda tutuklu toplam 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
