Haberler

İZBETON'a yönelik soruşturmada 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İZBETON'a yönelik soruşturmada 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda, resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri gerekçesiyle aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik 25 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B., elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisi S.Ç. ile ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen inşaat mühendisi M.İ. de daha sonra yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı