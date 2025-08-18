İZBAN Seferleri Bugün İptal Edildi

İZBAN, memurların gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle 18 Ağustos 2025 tarihinde tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), seferlerin memurların gerçekleştireceği eylem nedeniyle bugün için iptal edildiği bildirildi.

İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
500
