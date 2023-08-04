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İZAYDAŞ Çöp Depolama Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İZAYDAŞ çöp depolama alanında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Aşırı sıcaklar nedeniyle alandaki cam kırıklarından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İZAYDAŞ çöp depolama alanında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Aşırı sıcaklar nedeniyle alandaki cam kırıklarından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Nazım Özgün ERBULAN-İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alikahya Kocaeli Güncel Haberler

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