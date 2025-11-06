İZ-Tarım Genel Müdürü Tutuklandı

İZ-TARIM GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

İzmir'de ihaleye fesat iddiasıyla yürütülüp, birleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O. ve yüklenici firma yetkilisi O.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden K.B.K, D.K ve A.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararda, şüpheli K.B.K tarafından Konak Belediye Başkanlığı hesabına 209.933 TL havale yapıldığını gösteren dekont da değerlendirmeye alınmıştır. İzmir 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına karşı, tutuklu yargılamaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. Ayrıca İz- Tarım'da yapım işinde usulsüzlük yapıldığı sebebiyle yürütülen edimin ifasına fesat karıştırmak suçundan şüphelilerden O.Ö ile M.O. İzmir 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR,