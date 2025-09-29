İyilikhane Çocuk Derneği'nden 'Çocukları Anlama Gönüllü Eğitimi'

İyilikhane Çocuk Derneği, Kardeşlik Bağı Projesi kapsamında gönüllülerinin eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Çocukları Anlama Gönüllü Eğitimi" düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarla ilgilenecek gönüllülerin, daha bilinçli, sağlıklı ve şefkatli bağlar kurmasına destek olmak için gerçekleştirildi.

Eğitim programı, gönüllülerin çocuklarla yürütecekleri eğitim ve psikososyal destek projelerinde sahada karşılaşabilecekleri durumlarda daha donanımlı olmalarını hedeflerken, çocukların gelişimsel süreçlerini anlamalarına ve onlarla etkili iletişim kurmalarına rehberlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilikhane Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı uzman psikolog Zeynep Sena Soyyiğit, dernek olarak kuruldukları 2014'ten bugüne Türkiye'den Gazze'ye birçok noktada yüzbinlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa insani yardım ulaştırdıkları bilgisini verdi.

Soyyiğit, "Kardeşlik Bağı" projesinde de 7 yılda 350'nin üzerinde çocukla, 200'ün üzerinde gönüllüyle birebir ilgilendiklerini aktararak, "Çocuklara akademik açıdan 10 bin saat eğitim desteği verdik, günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi için sosyal destek çalışmaları ve yüzlerce gezi-etkinlik düzenledik." ifadesini kullandı.

Program kapsamında klinik psikolog Halil İbrahim Yalçın, Dr. Şennur Demir Akgül, uzman psikolog Büşra Bilgi, sivil toplum ve afet gönüllüsü Hatice Naç konuşma yaptı.

İyilikhane Çocuk Derneği, Kardeşlik Bağı Projesi kapsamında verdiği eğitimin ardından mülakatlarla yıl boyu projede görev alacak gönüllüleri belirleyecek.

Derneğin İstanbul içinde birebir destek verdiği 4 bine yakın çocuk için yürüttüğü diğer faaliyetler için ise yıl boyunca gönüllü başvuruları "iyilikhane.org.tr" üzerinden kabul ediliyor.