İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz?

6'lı Masa'daki aday belirleme süreci ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda sert sözler sarf eden İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na, canlı yayında "Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz?" diye soruldu. Mızıkçılık yapmayacağını belirten Ağıralioğlu, "Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Oyların kırgın verileceğini, kızgın verileceğini hırpalanmış verileceğinin duyulsun istiyorum'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaptığı basın açıklamasıyla 6'lı Masa'da aday belirleme süreci ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ağır sözler söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Yaşananlara dair konuşan Ağıralioğlu "İstifa edecek misiniz?" ve "Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz?" sorularına yanıt verdi.

"İTİRAZIM PARTİME YAPILANLARA"

İstifa etmeyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, "İtirazım partime ve genel başkanıma yapılanlara. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz." dedi.

"OYLAR KIRGIN VERİLECEK"

"Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren Ağıralioğlu, "Genel Başkanın istişare sürecine dahil olduğu iradesini beyan ettiği işte mızıkçılık yapacak iradeyi temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Oyların kırgın verileceğini, kızgın verileceğini hırpalanmış verileceğinin duyulsun istiyorum'' ifadelerini kullandı.

MECLİS'TEKİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Ağıralioğlu Meclis'te yaptığı açıklamada, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.