İyi Partili Usta'dan Hükümete: "Hatalı Politikalarınız Nedeniyle Toplumun Bütün Kesimleri Çok Zor Durumda"

(ANKARA) - İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, "hükümetin hatalı politikaları nedeniyle toplumun bütün kesimlerinin çok zor durumda olduğunu" belirtti.

Usta, sosyal medya hesabından, "Hükümete çağrımızdır. Sahanın sesini duyun, aşağıdaki politika önerilerimizi hayata geçirin" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sizin yapısal reform falan yapacağınız yok ancak hiç değilse çalışanları, üretenleri, sanayiciyi bir nebze rahatlatacak şu politikalar hızlıca hayata geçirilebilir: Kısa çalışma ödeneği sağlanması, kredi kartlarında iskonto oranlarının indirilmesi, işyerlerinde kira stopajının düşürülmesi, berberlik ve kuaförlük gibi bazı hizmet dallarında 2022'de sona erdirilen çıraklık ödemelerinin tekrar başlatılması, KDV iade ödemelerinin hızlandırılması, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3'ten yüzde 8'e çıkartılması, ihracat reeskont kredilerinde gecikme yaşanmaması ve faizin önden kesilmesi uygulamasının sona erdirilmesi, tarımda ve nakliyede kullanılan akaryakıt üzerindeki KDV'nin geçici olarak kaldırılması."

Hatalı politikalarınız nedeniyle toplumun bütün kesimleri çok zor durumda. Bu adımlar hiç değilse kısa vadede insanlara nefes aldırır."

