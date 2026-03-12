İyi Partili Ulusoy'dan İktidara: "Savaş Döneminde Mazottaki Kdv'yi ve Ötv'yi En Azından Geçici Bir Süre Kaldırın"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "Şu anki iktidara en azından uyarımız şu: Şu anda savaş döneminde tarımsal üretimin artması için mazottaki KDV'yi ve Ötv'yi en azından geçici bir süre kaldırın diyoruz. Türk milletinin teveccühüyle İYİ Parti iktidara geldiğinde biz zaten mazottaki özellikle çiftçinin kullandığı, üretimde kullanılan mazottaki KDV'yi ve Ötv'yi kaldıracağız. Bu İYİ Parti'nin tüm Türkiye'ye verdiği bir sözdür" dedi.

Ulusoy, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, bölgedeki savaşın olumsuzluklarını Türkiye'de en aza indirgemek için söylediği acil alınması gereken tedbirlerden bahsettiğini anlattı.

Bunların bazılarının da tarımsal üretimle ilgili tedbirler olduğunu söyleyen Ulusoy, şunları kaydetti:

"Acil olarak genel başkanımızın tedbirleri şunlardı: Çiftçiye olağanüstü destek programı derhal açıklanmalı. Gübre, tohum ve mazot desteği arttırılmalı. Özellikle mazotta önemli bir tedbir alınmalı. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV kaldırılmalı."

İYİ Parti iktidarında bizim sözümüzdür çiftçimize; mazottan ÖTV'yi ve KDV'yi kaldıracağız. Ama şu anki iktidara en azından uyarımız şu: Şu anda savaş döneminde tarımsal üretimin artması için mazottaki KDV'yi ve ÖTV'yi en azından geçici bir süre kaldırın diyoruz. Türk milletinin teveccühüyle İYİ Parti iktidara geldiğinde biz zaten mazottaki özellikle çiftçinin kullandığı, üretimde kullanılan mazottaki KDV'yi ve ÖTV'yi kaldıracağız. Bu İYİ Parti'nin tüm Türkiye'ye verdiği bir sözdür.

"Yerli üretim kapasitesi güçlendirilmeli"

Genel başkanımız tedbir olarak, 'Üretim sezonu kaybedilmemeli' dedi. Özellikle bu savaş dönemi için, 'Hammadde ve gübre tedariki için acil planlar hazırlanmalı. Yerli üretim kapasitesi güçlendirilmeli. Toprak yeniden stratejik alan olarak ele alınmalıdır' diye şu anki iktidarı uyardı.

Savaş ortamında sınır güvenliğimiz kadar insanımızın sağlığı kadar en önemli şeylerden birisi de gıda arz güvenliğidir. Özellikle tarımsal ürünlerdeki gıda arz güvenliği savaş ortamında bir milli meseledir. Normalde de milli meseledir ama savaş ortamında milletimizin karnının doyması için gıda arz güvenliği mutlaka sağlanmalıdır.

"Kırmızı et ihtiyacımız büyük açık veriyor"

Bununla ilgili de iktidarın yapması gerekenleri biz şöyle sırasıyla izah edelim: Birincisi, bizim ne kadar tarımsal üretime ihtiyacımız var, bu hesaplanmalı ve bunlarla ilgili planlamalar yapılmalı. Bitkisel üretimde önce hububata ne kadar ihtiyacımız var, bakliyat, şeker bitkileri, yağlık tohumlar, yağ ihtiyacımız; yaş meyve, sebze ihtiyacımız ne kadarsa bunlar bitkisel üretim planlamasında hesaplanmalı. Özellikle kırmızı et ihtiyacımız malumunuz büyük açık veriyor.

"Bazı ürünlerde maalesef dışa bağımlı hale geldik"

Bir de beyaz et ve yumurta üretimimiz var. Bu noktada beyaz ete ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar yumurtaya ihtiyacımız var, ne kadar süt ve süt ürünlerine ihtiyacımız var, ne kadar balığa veya genellersek su ürünlerine ihtiyacımız var; şu anda ihtiyaçlarımız hesaplanmalı ki bununla ilgili de üretim planlamasına geçebilelim. Özellikle demin saydığımız hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde maalesef dışa bağımlı hale geldik. Biz yıllardır hububat, mısır, soya ithal ediyoruz. Özellikle yağda çok büyük bir açığımız var. Yağ ithal ediyoruz. Bazı ürünlerde hala tohum ithal ediyoruz. Savaş ortamında dışa bağımlı olmak büyük bir risktir.

"Tohumun, gübrenin, suyun, mazotun ve enerjinin desteklenmesi lazım"

Bizim özellikle talep ettiğimiz şey şu iktidardan; tohum, su, mazot, enerji gibi tarımın temel girdilerinde özellikle fiyatlarda uygunluk olmalı ki çiftçimiz üretebilsin. Bu bakımdan desteklenmesi lazım diyoruz. Tohumun, gübrenin, suyun, mazotun ve enerjinin desteklenmesi lazım. Bunun olabilmesi için çiftçinin kullandığı mazottan KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Bunu en başta söylüyoruz zaten. Tohum ve gübre desteği verilmeli. Tarımsal sulama sistemlerine destek verilmeli. Hem tarımsal sulama sistemlerine destek verilmeli, hem de gübrede bu sulama sistemlerinde kullanılabilen gübre çeşitlerine de destek verilmeli. Yani klasik gübelerin yanında tarımsal sulama sistemlerinde kullanılabilecek gübre çeşitlerine de ayrı bir destek verilmeli.

Çiftçimizin kullandığı elektrik en azından savaş döneminde yarı yarıya sübvanse edilmeli. Güvenli hammadde koridorları acilen oluşturulmalı. Diyoruz ki iktidara 'güvenli hammadde koridorları oluşturmak için şu anda diplomatik girişimlere başlayın'. Bu birincisi petrol ürünleri koridoru, ikincisi de gübre hammaddesi koridoru. Bu koridor ne yapacak? Hatırlarsanız Ukrayna Savaşı başladığında Ukrayna-Rusya arasında anlaşmazlık varken o dönem arabulucu olundu. Hem Ukrayna hem Rusya bir tahıl koridoruna 'evet' dedi. Onların da işine gelmişti. Hürmüz Boğazı'nda en azından gübre gemileri için anlaşma yapacak bir zemin hazırlamalıyız. Bir başka koridor da petrol koridoru. Bu iki ham maddeyle ilgili güvenli koridorlar oluşturabilirsek savaşın yükünü memleketimizde en az şekilde hissetmiş oluruz.

Yerli üretim kapasitemizin artırılmasından bahsettik. Bununla ilgili en önemli varlığımız toprak varlığımız. Bununla ilgili de stratejik olarak daha uzun vadeli planlara ihtiyaç var. Ama en azından acilen şu dönemde yapılması gereken şey, başta atıl tarım arazilerinin bu dönemde değerlendirilmesi, ekilip biçilmesi, tarımsal üretime katılması, ikinci olarak da çiftçimizin örgütlenerek ortak tarım arazisi ve ortak tarım aleti kullanımının sağlanması gerekiyor.

Bölgemizdeki savaşın tehlikeli ortamında bugün ve yarınlarda huzur içinde yaşamak istiyorsak Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun önerdiği tedbirler acilen hayata geçirilmelidir."

