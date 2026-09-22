İYİ Partili Sunat, Manisa Turgutlu'daki saldırıda 10 öğrencinin yaralandığını söyledi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "Yaşanan menfur saldırı Manisa'mızı, eğitim camiamızı ve milletimizi derinden üzmüştür. Gelişmeleri yakından takip etmek, ailelerimize destek olmak, öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olmak üzere Manisa'ya geçiyorum. Manisa'mıza ve Milletimize geçmiş olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, sosyal medya hesabından, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bu sabah ders zili çalmasına az bir zaman kala Manisa Turgutlu İnci Üzmez Anadolu Teknik Lisesinde silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda on öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan menfur saldırı Manisa'mızı, eğitim camiamızı ve milletimizi derinden üzmüştür. Gelişmeleri yakından takip etmek, ailelerimize destek olmak, öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olmak üzere Manisa'ya geçiyorum. Manisa'mıza ve Milletimize geçmiş olsun…"

Kaynak: ANKA