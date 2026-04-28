İyi Partili Özatıcı: "Yıldızlar Holding'in Sahibi Sebahattin Yıldız, Sen Su Katılmamış Bir İşçi ve Emekçi Düşmanısın"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, alacaklarının ödenmesi talebiyle Kurtuluş Parkı'nda açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaretinde, "Yıldızlar Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız, sen su katılmamış bir işçi ve emekçi düşmanısın. 12 ayda iki defa maaş almak ne demek? Emekçinin hakkını vermemek, insanların ailelerini açlığa mahkum ve mecbur etmek ne demek?" ifadesini kullandı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevine devam ediyor. İşçilere destek için Kurtuluş Parkı'na giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, şunları söyledi:

"Nişantaşı'nda müzayededen kendine 18 ayar altın saat alıyor, değeri 8 milyon lira. 300 asgari ücretlik saat alıyor ama yerin yüzlerce metre altında, emeği ile çalışan, eve ekmek götürmek isteyen işçinin hakkını gasbediyor. Yıldızlar Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız, sen su katılmamış bir işçi ve emekçi düşmanısın. 12 ayda iki defa maaş almak ne demek? Emekçinin hakkını vermemek, insanların ailelerini açlığa mahkum ve mecbur etmek ne demek?"

"Buradaki işçilerin hiçbirisi sadaka istemiyor, hakkını istiyor"

Aslında buradan bir kez daha söylüyoruz: Yandaş medya ve satılmış medya, satılmış sözde gazeteciler diyorlar ki 'Buradaki işçiler, emekçiler haklarını aldı. Niye hala burada duruyorlar? Zaten hakları alındı'. Yalan söylüyorsunuz. Maaşlar tam ve kamil yatırılmadı. Tazminatlar verilmedi. Haklar tevdi edilmedi. Buradaki işçilerin hiçbirisi sadaka istemiyor, kendi hakkını istiyor ve hakkı olanı da alacak. Alana kadar da burada duracak. Bu memleketin evlatları burada işgalci değildir."

Özatıcı, madencilere "Ben şimdi buradan soruyorum; maaşların hepsi yattı mı? Tazminatlar alındı mı? Haklar tevdi edildi mi?" diye sordu. Madenciler ise hep bir ağızdan "hayır" cevabını verdi.

"O hakları vereceksiniz"

Özatıcı, sözlerini "O hakları vereceksiniz. AKP'li vekile rant ihale, holdinge el pençe, maden işçisine gelince 'işkence' diyen bu düzen değişmelidir ve değişecektir. ve haklarımızı alacağız Allah'ın izniyle. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin" diye tamamladı.

Kaynak: ANKA