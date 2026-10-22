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İYİ Partili Erozan, Libya Meclisi onayı sonrası MEB ilanı zamanı geldi dedi

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İYİ Partili Erozan, Libya Meclisi onayı sonrası MEB ilanı zamanı geldi dedi
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İYİ Partili Erozan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019 Mutabakat Muhtırası'nı onaylamasının ardından AKP iktidarının Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmesi gerektiğini söyledi. Erozan, aksi halde muhtıranın A ve B noktalarını birleştiren çizgiden ibaret kalacağını belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesine ilişkin "Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanmış olan Deniz Yetki Alanı Mutabakat Muhtırası artık Libya Parlamentosu tarafından da onaylandığına göre AKP iktidarının artık o bölgede bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum" dedi.

İYİ Parti Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, sosyal medya hesabından Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanmış olan Deniz Yetki Alanı Mutabakat Muhtırası artık Libya Parlamentosu tarafından da onaylandığına göre AKP iktidarının artık o bölgede bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum... Aksi taktirde Mutabakat Muhtırası'nın hikmeti harita üzerindeki A ve B noktalarını birleştiren bir çizgiden ibaret olacaktır... Unutmadan dikkatinizi çekeyim o iki nokta ve mutasavver MEB 28. Doğu boylamının Batısında kalıyor..."

Kaynak: ANKA
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