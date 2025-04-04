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İYİ Parti, Tutuklu Öğrenciden Mesaj Paylaştı

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanan üniversite öğrencisi Narsay Ergün'ün mesajını sosyal medyada paylaştı. Ergün, adalet talep ederek gençlerin umudunu yitirmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dün gerçekleştirdikleri Silivri cezaevi ziyaretinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere katıldığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Narsay Ergün'ün mesajını paylaştı. Ergün mesajında, "Hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Genç kardeşlerimiz umudunu kaybetmesin. Çünkü bu ülkenin geleceği biziz. Halkımıza güveniyoruz, siz de bize güvenin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dün gerçekleştirdikleri Silivri cezaevi ziyaretinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere katıldığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Narsay Ergün'ün mesajını paylaştı. Ergün, mesajında, "Haklıyım burada olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için buradayız. Hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Genç kardeşlerimiz umudunu kaybetmesin. Çünkü bu ülkenin geleceği biziz. Halkımıza güveniyoruz, siz de bize güvenin" ifadelerini kullandı. Çömez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Narsay: 'Saraçhane'deki mitinge gitmiştim. Uzun süre ayakta kaldığım için yoruldum, dinlenmek için bir ara oturduğumda polisler gelip beni aldı. Ters kelepçe takıp yere yatırdılar. Tekmelediler, biri boynumu tekmeledi. (Ters kelepçenin bileklerindeki, tekmelerin boynundaki izleri hala duruyordu.) Topladıkları gençleri üst üste atıyorlardı. Bir ara üzerimize biber gazı sıkıldı. Emniyete götürülmek için uzun süre otobüsün içinde bekletildik. Otobüste tuvaletini yapan arkadaşlarımız oldu. Mesut'un bacağında, kaburgalarında kırıklar vardı. Bir hafta bu vaziyette cezaevinde kaldı, sonra hastaneye götürdüler…' Alın size, ceberut düzenin Türkiye Yüzyılı!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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