İYİ Parti, Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamer: EYLEM LADİN DEĞER

İyi Parti, siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, AKP, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni ağırladı. Bayramlaşma ziyaretlerinde gündem, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve İsrail-Filistin oldu. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, "Artık seçim geçti. Bütün siyaset dünyasının bundan sonraki süreç içerisinde vatandaşın verdiği mesajlar doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bugün bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. İYİ Parti heyeti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, AKP, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni genel merkezde ağırladı. Bayramlaşmalardaki gündem, 31 Mart yerel seçimleri, Filistin-İsrail ve deprem bölgesi oldu.

İYİ Parti heyetinde İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Erdi Mert Türk yer aldı. İYİ Parti'yi ilk olarak Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Akdağoğlu ve Seçim İlişkileri Başkan Yardımcısı Furkan Kılıçoğlu'ndan oluşan Saadet Partisi ziyaret etti.

"BAYRAMDA İNSANLAR KUCAKLAŞMALI"

Abdülbaki Mert, Saadet Partisi, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin bayramlaşmama kararıyla ilgili "Bazı partiler bayramlaşmama kararı almış. Farklı görüşlerde olabiliriz ancak tokalaşmamıza engel değil. Bu tavır yanlış. Bayramda insanlar kucaklaşmalı" dedi.

İYİ Parti'yi ziyaret eden CHP heyetinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, bayramın öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılmasına ve Filistin'deki masum insanların bir an önce insani yardıma erişmesine, bu durumun sona ermesine vesile olması dileğinde bulundu. Demir, yerel seçim hakkında; "Bu yerel seçimde halkımızın bize verdiği yetkiyi sorumlulukla kullanacağımıza eminiz ama umarım iktidar da halkımızın verdiği bu mesajı iyi anlar. Çünkü biliyorsunuz yerelde ancak geçici çözümlerle kent yoksulluğunu ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Ancak, ülkemizde yoksulluğu ortadan kaldırmamız lazım. Bu da ancak siyaset yoluyla, siyasette iletişimle olur. İletişim kanallarımızın hep açık olması lazım. Birlikte konuşuyor ve siyaset üretiyor olmamız lazım. Bu vesileyle bu bayram ziyaretlerini çok kıymetli görüyoruz" dedi.

MKYK üyesi Hasan Sert, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Derya Çıraklı'dan oluşan AKP heyetinin ziyaretinde 31 Mart yerel seçimleri konuşuldu. AKP'li Hasan Sert, "Türkiye'nin güç ve kuvvetini artırmamız gerekiyor. Bu güç ve kuvvetin artması sadece ekonomik olarak yetmez, stratejik, teknolojik, bilgi birikimi ve entelektüel olarak birçok alanda biz iyi şeyler yapmamız lazım. Birbirimize destek olarak, ülkemizin başını eğmeden, güçlü bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Türkiye bir yıl önce genel seçimleri yaşadı, şimdi de yerel seçimleri yaşadı. Bir takım matematiksel değişikliklerin olması önemli değil. Birlik ve beraberliğimizi koparmaması lazım. Özellikle mazlum coğrafyaların Türkiye'den beklemiş olduğu umudu yeşertmek ve büyütmek adına Türkiye'deki çatışmaların durması adına tüm siyasi partilerin katkı yaparak sağlaması lazım. Onun için biz de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte kendi eksikliklerimizi telafi edip daha güzel neler yapabiliriz bunun çalışmasını yapacağız" dedi.

Oktay Vural ise "Parlamentoda her zaman için İYİ Parti bu eksende siyaset felsefesine sahip. Böyle bakıldığı zaman bundan toplumun kazanacağını düşünüyoruz. İyileri çoğaltmamız lazım, belki daha iyiye gitmemiz lazım. Umarım bu sürecin devamında parlamentodaki çalışmalar aziz milletimizin hayrına olacak işlerde birlikte karar almaya doğru götürmesine vesile kılsın. Artık seçim geçti, bundan sonraki süreç içerisinde vatandaşın verdiği mesajlar doğrultusunda bütün siyaset dünyasının bu çerçevede hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Milli Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaretçi heyetler çikolata, tatlı ve çiçek getirdi, İYİ Parti'de de konuklara çay, kahve, kuru pasta ve baklava ikram edildi. Konuk parti heyetleri ve İYİ Parti heyeti birlikte fotoğraf da çektirdi.