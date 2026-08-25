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İYİ Parti Selçuk'ta yeni ilçe başkanı Ziya Tüccar oldu

İYİ Parti Selçuk'ta yeni ilçe başkanı Ziya Tüccar oldu
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İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, partisinin Selçuk İlçe Başkanlığı görevine Ziya Tüccar'ın atandığını duyurdu.

(İZMİR) - İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, partisinin Selçuk İlçe Başkanlığı görevine Ziya Tüccar'ın atandığını duyurdu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin Selçuk İlçe Başkanlığı görevine Ziya Tüccar'ın atandığını bildirdi.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından ilçe başkanlığı için önerilen Tüccar'ın ataması, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun onayının ardından yapıldı.

Kaynak: ANKA
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