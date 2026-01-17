Haberler

İyi Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı Yarın Yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı, 'İYİ'lerin Vakti Geldi' sloganıyla yarın Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kurultayda başkanlık divanı seçimi ve Dervişoğlu'nun konuşması yer alacak.

(ANKARA) - İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak.

İYİ Parti'nin, 4'üncü Olağan Kurultayı "İYİ'lerin Vakti Geldi" sloganıyla Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kurultay'da Başkanlık Divanı seçiminin ardından Dervişoğlu delegelere hitap edecek.

Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti'nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Bir süre önce DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın kurultayda İYİ Parti'ye katılması bekleniyor.

Kurultaya davet edilen delegelere bir mektupla Türk bayrağı ve Anayasa kitapcığı gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı