İyi Partili Toktaş: Kirazlıyayla'daki Atık Havuzu Çöktü, Tarım ve Halk Büyük Risk Altında

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan çinko, kurşun ve bakır zenginleştirme tesisine ait atık havuzunun çökmesi nedeniyle ilçe halkının ve tarımın büyük risk altında olduğunu bildirdi.

Toktaş, yaptığı açıklamada,"Yenişehir Kirazlıyayla'da korkulan oldu! Yapılmaması konusunda geçmişte ciddi mücadele verdiğimiz Kirazlıyayla Çinko, Kurşun ve Bakır Zenginleştirme Tesisi atık havuzu çöktü. Binlerce ton kimyasal ve ağır metal toprağa ve suya karıştı. Tüm uyarılarımıza ve hukuk mücadelemize rağmen faaliyetleri devam eden işletme yüzünden Yenişehir tarımı ve halkı büyük risk altında maalesef. Hemşehrilerimiz adına sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız." dedi.

