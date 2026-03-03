Müsavat Dervişoğlu: "İsrail'de Gözaltına Alınan Cnn Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman'a Yönelik Bu Uygulamayı Kınıyorum"

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " İsrail'de canlı yayın sırasında gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik bu uygulamayı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İsrail'de yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail'de canlı yayın sırasında gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik bu uygulamayı kınıyorum. Basın mensupları görevini yapmaktadır. Gözaltına alınan basın mensuplarının bir an önce serbest bırakılmasını ve görevlerine dönmelerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA