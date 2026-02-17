Müsavat Dervişoğlu'ndan Galatasaray'a Tebrik
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Juventus'u 5-2 yenerek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray'ı sosyal medya üzerinden kutladı ve başarılı maçlar diledi.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Juventus'u 5-2 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u 5 golle mağlup ederek ülkemizi gururlandıran temsilcimiz Galatasaray'ı yürekten kutluyor, sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA