Müsavat Dervişoğlu, Diyap Ağa'nın Mezarını Ziyaret Etti

(TUNCELİ) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'e destek veren milletvekili Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret etti.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Çemişgezek ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Gözlüçayır köyüne geçerek Birinci Meclis'in önemli isimlerinden Tunceli Milletvekili Diyap Ağa'nın mezarına çiçek bıraktı ve dua etti.

Kaynak: ANKA