İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)

'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bornova'nın deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Akşener, depremzedelerin bazı sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Akşener, "Bu gezilerin odak noktası sizsiniz. Dışarda iktidarı eleştirip vaatlerimi söylüyorum. Ama bu dükkanların içinde propaganda yapmadım. İşsiz gençlerin sorunlarını kamuoyunun gündemine getirmekle görevliyiz. 75 bin ev sahibi depremzedenin derdini anlatmak bizim görevimiz. Grup konuşmamda bu sorunları aktaracağım, çözümlerimizi sunacak ve depremzedelerin sorunlarına dikkat çekeceğiz" dedi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,