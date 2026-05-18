İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, İyi Parti'den İstifa Etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beyaz, siyasetteki bloklaşma ve parti içi vizyon eksikliğini gerekçe gösterdi.

(ANKARA) - İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti. Beyaz, "Bugün gelinen noktada Türkiye'de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkanı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri sınırlanmaktadır. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır. Geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim. Bundan sonra da aziz milletimize karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğim."

Bugün gelinen noktada Türkiye'de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkanı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri sınırlanmaktadır.

İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.

Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezi bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir. Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır. Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

Beyaz'ın istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 29'a düştü.

Kaynak: ANKA
