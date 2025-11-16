İYİ Parti İstanbul 4. Olağan İl Kongresi Tamamlandı

(İSTANBUL) - İyi Parti, İstanbul 4. Olağan İl Kongresi'ni tamamladı. Kongrede, uzun yıllar İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan Buğra Kavuncu, delegelere ve yol arkadaşlarına teşekkür etti. Kavuncu, "Aynı yolun yol arkadaşları arasında zafer ya da mağlubiyet olmaz; çünkü bu yarış bir bayrak yarışıdır" ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu X hesabından paytığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul 4. Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Bu şehirde yıllarca İl Başkanlığı yapmış biri olarak, İstanbul'daki bütün yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı yolun yol arkadaşları arasında zafer ya da mağlubiyet olmaz; çünkü bu yarış bir bayrak yarışıdır. İstanbul'daki yol arkadaşlarımız bu olgunluğu sonuna kadar gösterdiler. Delegelerimizin iradesiyle yeniden İl Başkanı seçilen çalışma ve yol arkadaşım, kardeşim Yücel Coşkun'u kutluyorum. Bayrak yarışında iddiasını ortaya koyan Sayın İmren Nilay Tüfekci"yi de tebrik ediyorum. Şimdi, hiç durmadan, kaldığımız yerden daha çok çalışmaya devam."