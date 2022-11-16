İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi Kıdık'ın aracına silahlı saldırı

İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı yapıldı. Kıdık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, son dönemde kendisine de benzer tehditlerin geldiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kurşun aracın ön kapısına isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Kıdık saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"BENZER TEHDİTLER BANA DA YAPILIYOR"

Olayı İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan Twitter hesabındaki paylaşımında, "Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor" dedi.