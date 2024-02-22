İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Kavuncu, seçilmeleri halinde tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesini ziyaret eden Kavuncu'yu, Şube Başkanı Önder Çelik ve dernek üyeleri karşıladı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Kavuncu, daha sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına ziyarette bulundu.

Kavuncu, Oda Başkanı Eyüp Aksu ile taksicilerin yaşadığı sorunları konuştu.