İYİ Parti Heyeti Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

İyi Parti heyeti, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Danışmanı Mustafa Hakan Ünser, KGC'nin hizmet binasını ziyaret etti.

İYİ Parti heyetini, KGC Başkanı Metin Kösedağ karşıladı. Kösedağ, yaptığı konuşmada, KGC'nin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Ofluoğlu ise basın özgürlüğünün toplum için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu amaçla mücadele eden tüm gazetecilere başarılar diledi.

Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Ofluoğlu, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Şener ise İYİ Parti Kayseri teşkilatı olarak göreve geldikleri günden itibaren hep alanda olduklarını kaydetti.