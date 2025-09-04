İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Hatay'da Basın Toplantısı Düzenledi

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hatay'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kavuncu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in ardından Hatay'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Parti yönetiminin sahada olduğunu belirten Kavuncu, "Hedefimiz, öncelikle ziyaret ettiğiniz kentteki sivil toplum kuruluşlarının bize iletmiş olduğu problemleri dinlemek, önümüzdeki yeni yasama döneminde bunları mümkün olduğu kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme almak." dedi.

Kavuncu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıya İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Kazım Yücel ve Huriye Pelin Sellitepe Turan da katıldı.