İyi Parti Genel Sekreteri Özel: "Bugün TBMM'deki İftar Masasında Terörle Arasına Net Mesafe Koymayan Hiçbir Zeminde Yer Almamak İçin Yokuz"

İYİ Parti Genel Sekteri Osman Ertürk Özel, "Biz bugün TBMM'deki iftar masasında; şehitlerimizin aziz hatırasına saygımızdan, milletimizin vicdanını yaralayan açılım sürecine itirazımızdan ve terörle arasına net mesafe koymayan hiçbir zeminde yer almamak için yokuz" dedi.

İYİ Parti Genel Sekteri Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabından, "Biz bugün TBMM'deki iftar masasında; şehitlerimizin aziz hatırasına saygımızdan, milletimizin vicdanını yaralayan açılım sürecine itirazımızdan ve terörle arasına net mesafe koymayan hiçbir zeminde yer almamak için… Yokuz. Bizim masamız; şehit analarının duasının olduğu masadır. Bayrağın gölgesindeki masadır. Türk Milletinin masasıdır. Bizim masamız, Türkiye masasıdır" dedi.

