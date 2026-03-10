İyi Parti Genel Sekreteri Özel: Türkiye'nin En Acil Sorunlarından Biri Sokak Güvenliği

(ANKARA) - İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Türkiye'deki sokak güvenliği sorunu yaşandığını belirterek "Elimizde maalesef yalnızca devasa emniyet binaları, adliye sarayları var. Şunu unutmayalım: İtibar bu binaların büyüklüğünde değil, bir kadının geç saatte gönül rahatlığıyla evine dönebilmesinde" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Türkiye'deki sokak güvenliği problemine dikkat çekti. Türkiye'nin en acil sorunlarından birinin sokak güvenliği konusu olduğuna işaret eden Özel, "Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir endekse göre; Myanmar, Kolombiya, Meksika gibi ülkelerin başı çektiği sokak güvenliği meselesinde güzel Türkiye'miz 10'uncu sırada" dedi.

"Bizim elimizde maalesef yalnızca devasa emniyet binaları, adliye sarayları var"

İnsanların sokakta rahatça yürüyemediğini, çocukların oynayamadığını ve kadınların geç saatlerde evlerine dönerken endişe yaşadığını kaydeden Özel, "Peki bizim elimizde ne var? Bizim elimizde maalesef yalnızca devasa emniyet binaları, adliye sarayları var. Şunu unutmayalım: İtibar bu binaların büyüklüğünde değil, bir kadının geç saatte gönül rahatlığıyla evine dönebilmesinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA