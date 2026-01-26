Haberler

Müsavat Dervişoğlu, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş ve Kızları ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızları Bengisu ve Banuçiçek ile bir araya geldi. Dervişoğlu, çocukların karnelerini getirdiği için tebrik etti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş,  kızları Bengisu ve Banuçiçek ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Müsavat Dervişoğlu görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Genel Merkezimize Bengisu ve Banuçiçek kızlarımız, anneleri Sayın Ayşe Ateş ile birlikte karnelerini getirdiler. Yavrularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor

19 yıldır görevdeydiler! Afrika ülkesinden tamamen çekiliyorlar