İYİ Parti'den Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası İçin Olağanüstü Toplantı

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, parti meclis grubunu olağanüstü topladı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen süreç kapsamında gündemde olan çerçeve yasa ele alındı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Grubu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen süreç kapsamında gündemde olan çerçeve yasa ele alındı.

Partisinin geçen hafta düzenlenen grup toplantısında, "Bundan sonra atacakları her adımda enselerinde olacağız" diyen Dervişoğlu, "Gücümüzü inancımızdan, yetkiyi bu mücadeleye nice evlatlar vermiş aziz milletimizden alıyoruz. Bilsinler ki, imza atacakları kalemin ucundan damlayan mürekkep değil, kandır" demişti.

Kaynak: ANKA