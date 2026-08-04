Haberler

İYİ Parti'den Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası İçin Olağanüstü Toplantı

İYİ Parti'den Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası İçin Olağanüstü Toplantı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Grubu'nu olağanüstü toplayarak, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında gündemde olan çerçeve yasayı ele aldı. Dervişoğlu, daha önceki grup toplantısında yaptığı açıklamada, sürece yönelik sert mesajlar vermiş ve 'imza atacakları kalemin ucundan damlayan mürekkep değil, kandır' ifadelerini kullanmıştı.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, parti meclis grubunu olağanüstü topladı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen süreç kapsamında gündemde olan çerçeve yasa ele alındı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Grubu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen süreç kapsamında gündemde olan çerçeve yasa ele alındı.

Partisinin geçen hafta düzenlenen grup toplantısında, "Bundan sonra atacakları her adımda enselerinde olacağız" diyen Dervişoğlu, "Gücümüzü inancımızdan, yetkiyi bu mücadeleye nice evlatlar vermiş aziz milletimizden alıyoruz. Bilsinler ki, imza atacakları kalemin ucundan damlayan mürekkep değil, kandır" demişti.

Kaynak: ANKA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Elleri arkadan bağlıydı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi

8 yıl sonra tekrar hareketlendi! Ülkede turuncu alarm verildi
Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 isim kadro dışı

Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 yıldız isim kadro dışı
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
Görüntü Türkiye'den! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Bir insan kendine bunu neden yapar?
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?