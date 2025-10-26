İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidi Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Koca ile Ebru Elif Oktay çiftinin nikah şahidi oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, partisinin GİK Üyesi Fatih Koca ile Ebru Elif Oktay çiftinin Ankara'da düzenlenen nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.