Dervişoğlu Nevşehir'de İftara Katıldı

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'deki iftar programında partisinin yemek etkinliğine katıldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(NEVŞEHİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de iftara katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Dervişoğlu, iftarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dervişoğlu, konuşmanın ardından partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle iftar alanından Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.

