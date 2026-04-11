Müsavat Dervişoğlu: "Türk Milletini Hiç Kimse Soykırımcılıkla İtham Edemez"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk milletinin savaşlarını ve geçmişini savunarak, Ermeni diasporasının soykırımcılıkla itham etme çabalarını reddetti. Tarihin doğru anlaşılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen siyaset akademisine katıldı. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ermeni diasporası, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana, Türk milletine ağır ithamlar ve iftiralar içeren çalışma ve faaliyetlerin içerisindedir. Bu iftiralara karşı eksik bilgilerle direnebilmek, eksik bilgilerle karşılık verebilmek mümkün değildir. Bu tarihçilerin işidir. Araştırmacıların işidir. Eksik verilerle birtakım bilgilere sahip olmak yerine konuyu uzmanlarından dinlemek elbette ki bizim açımızdan çok önemlidir."

"Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır"

Türk milleti, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana Ermeni diasporasının yalanlarıyla meşgul edilmektedir. Türk milleti ayrıca onların iftiralarının çerçevesini çizdiği kapsam içerisinde de soykırımcılıkla itham edilmektedir. Tarih sahnesinde Türk milletinin vermiş olduğu kahraman savaşlar vardır. Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez."

Müsavat Dervişoğlu, bu iftiraların karşısında sağlam verilerle mücadele edilmesini gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA
