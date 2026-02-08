Haberler

Müsavat Dervişoğlu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Melih Okan Keskin'in Ailesine Başsağlığı Diledi

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırının ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta aracını götürdüğü TÜVTÜRK muayene istasyonunda çalışanlarla yaşadığı kavganın ardından hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin'in ailesine başsağlığı diledi. Dervişoğlu, "Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırının ardından hayatını kaybeden polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

