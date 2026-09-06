Dervişoğlu'ndan Korgan'a taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir süre önce eşi Hanife Korgan'ı kaybeden Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Korgan'ı evinde ziyaret etti.

Müsavat Dervişoğlu, Korgan'a taziyelerini ileterek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA