Müsavat Dervişoğlu'ndan Selahattin Özgündüz'e Taziye Ziyareti

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e, annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, annesinin vefatı nedeniyle Selahattin Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu.

Dervişoğlu, Türkiye Caferileri Lideri Özgündüz'e başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
