Müsavat Dervişoğlu'ndan Selahattin Özgündüz'e Taziye Ziyareti
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e, annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Kaynak: ANKA