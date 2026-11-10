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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Atatürk’ün 88. yıl dönümünde mesaj yayımladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Atatürk’ün 88. yıl dönümünde mesaj yayımladı Haber Videosunu İzle
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Atatürk’ün 88. yıl dönümünde mesaj yayımladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü için sosyal medyadan anma mesajı paylaştı. Dervişoğlu, Cumhuriyet’e sadakatle ve Atatürk’ün gösterdiği hedefe kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Emaneti olan Cumhuriyet'e sadakatle, açtığı yolda minnetle, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Daima bizimle.." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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